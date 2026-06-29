به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم یادبود دلاور دوستانیان هنرمند فقید که دوم تیر بر اثر سرطان معده درگذشت، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حضور دوستان و همکاران آن مرحوم، امروز دوشنبه ۸ تیر ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر برگزار می‌شود.

همچنین، مراسم شب هفتم درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه ۹ تیر ساعت ۱۸ بر سر مزار آن مرحوم برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع دلاور دوستانیان با حضور خانواده‌اش و بدون حضور دوستان و فیلمسازان، چهارشنبه ۳ تیر همزمان با تاسوعای حسینی در دارالسلام اسلامشهر، برگزار و پیکر او در قطعه ۲۶ این آرامگاه به خاک سپرده شد.