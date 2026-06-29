به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهرداد سفیدگران گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف سامان‌دهی مسیر مراجعه بیماران، جلوگیری از مراجعات پراکنده، کاهش مصرف دارو‌های غیرضروری و مدیریت هزینه‌های درمانی و ... در مرحله اول در ۲۰ شهرستان کشور اجرا می‌شود که در اسفراین و جاجرم به عنوان دو شهرستان منتخب کشوری از ابتدای تیرماه عملیاتی شده است.

وی اظهارداشت: در شهرستان اسفراین تعداد ۷۶ هزار و ۲۱۸ نفر و در شهرستان جاجرم ۲۴ هزار و ۷۶۶ نفر بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند که نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده شهری و روستایی برای این بیمه شده‌ها در حال اجرا می‌باشد.

وی ادامه داد: متولی اجرای برنامه پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان است و اداره کل بیمه سلامت به عنوان سازمان بیمه گر پایه درمان در کشور، در حوزه پرداخت خدمات درمانی و بهداشتی، در کنار دانشگاه علوم پزشکی همکاری لازم را دارد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی افزود: این برنامه با رویکردی مردم‌محور، خانواده محور و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، مجموعه‌ای از اهداف کلان را دنبال می‌کند که در نهایت به بهبود وضعیت سلامت جامعه، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کارآمدی نظام سلامت منجر خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این برنامه صرفاً یک تغییر در شیوه ارائه خدمات سلامت نیست، بلکه یک برنامه تحول‌آفرین برای اصلاح نظام سلامت کشور و تحقق عدالت در سلامت است.

وی ادامه داد: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت فعال مدیران، کارکنان نظام سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر ذی‌نفعان بوده و استقرار موفق برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در دستیابی به این چشم‌انداز ملی محسوب می‌شود.

۷۱۷ هزار و ۴۱۹ نفر از جمعیت یک میلیون نفری استان خراسان شمالی تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از طریق ۶۲۸ موسسه درمانی طرف قرارداد خدمات بهداشتی و درمانی را با پوشش بیمه دریافت می‌نمایند.