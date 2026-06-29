پیرو تصمیم ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌های سیستان و بلوچستان و به دلیل تشدید طوفان، کاهش دید افقی و افزایش غلظت ریزگردها، ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در پنج شهرستان زابل، هامون، زهک، هیرمند و نیمروز برای امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ تغییر کرد و ۲ ساعت زودتر از زمان معمول پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، پیرو تصمیم ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌های سیستان و بلوچستان و به دلیل تشدید طوفان، کاهش دید افقی و افزایش غلظت ریزگردها، ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در پنج شهرستان زابل، هامون، زهک، هیرمند و نیمروز برای امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ تغییر کرد و ۲ ساعت زودتر از زمان معمول پایان می‌یابد.

همچنین به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان زابل، با توجه به شرایط نامساعد جوی و تشدید طوفان همراه با افزایش ریزگردها، ستاد مدیریت بحران شهرستان تصمیم به کاهش ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی گرفت.

در این اطلاعیه تأکید شده که دستگاه‌های عملیاتی و خدمات‌رسان ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی و واحد‌های خدماتی آب، برق و گاز مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.