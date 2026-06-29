اولویت مدیریت شهری، فرهنگ اسلامی و توجه به مناطق کمبرخوردار است
عضو شورای اسلامی شهر کرج در گفتوگو زنده با مجری برنامه نگاه مردم، بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی با رویکرد اسلامی، اجرای طرحهای زیربنایی و رسیدگی ویژه به مناطق کمبرخوردار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
عبدالله پورمظاهری با بیان اینکه در شورای شهر، توجه به مسائل فرهنگی همواره مورد توجه بوده است، گفت: اولویت نخست در حوزه فرهنگی، رویکرد اسلامی بوده است و هر جا که از رویکرد فرهنگی سخن به میان آمده، منظور توجه به فرهنگ اسلامی بوده است. در کنار مسائل فرهنگی، اجرای کارهای زیربنایی نیز باید در دستور کار قرار گیرد و این اقدامات با اولویتدهی به مناطق مستضعفنشین و کمتر برخوردار همراه باشد تا این مناطق از توجه و خدمات بیشتری بهرهمند شوند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای آینده شهر اظهار داشت: هیچگاه برای انجام کار دیر نیست و باید شهر را بهگونهای پیش برد که همه سلیقهها بتوانند سبک زندگی مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی در گفتوگو زنده با مجری سیمای البرز تصریح کرد: جداسازی و بهینهسازی فضاهای شهری میتواند به افزایش آزادی عمل مردم در انتخاب شیوه زندگی کمک کند؛ بهطوریکه در بخشی از شهر، آپارتماننشینی و در بخشی دیگر، خانههای ویلایی توسعه یابد و تلفیق نشدن این فضاها، زمینهساز تناسب بیشتر با سبک زندگی شهروندان باشد.
پورمظاهری همچنین با اشاره به اهمیت تفاوت سازهها و ساختمانها در مناطق مختلف شهر گفت: نوع ساختوساز و ویژگیهای کالبدی مناطق مختلف، تأثیر قابل توجهی در شکلگیری سبک زندگی مردم دارد و این موضوع باید در سیاستگذاریهای شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان برنامه نگاه مردم تأکید کرد: اگر بتوانیم در سالهای گذشته از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی الگو بگیریم و بر همان اساس حرکت کنیم، میتوانیم با نگاه دقیقتر و هدفمندتر، مسائل شهری و فرهنگی را پیش ببریم.