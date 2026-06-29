به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی.گفت: تمامی ارکان دامپزشکی استان در مشهد و سایر شبکه‌های دامپزشکی، در راستای تامین و تثبیت امنیت غذایی شرکت کنندگان حاضر در مراسم تشییع و تدفین قائد شهید امت با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های قابل انتقال به انسان، تضمین سلامت و کیفیت گوشت قرمز، مرغ و دیگر فرآورده‌های خام دامی مصرفی، فعالیت کامل کشتارگاهها، شناسائی سوء استفاده کنندگان احتمالی و... طی روز‌های ۱۵ لغایت ۲۱ تیرماه در آماده باش کامل خواهند بود.

محمود جوادی نژاد افزود: علاوه بر واحد‌های پشتیبانی و لجستیک، ۴۵ اکیپ ثابت و سیار متشکل از دامپزشکان، کارشناسان بهداشت گوشت و ناظرین شرعی، در راستای نظارت و بازرسی تمامی مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی فعالیت مضاعف خواهند داشت و علاوه بر مراکز یادشده، فراورده‌های خام دامی تمامی مراکز طبخ غذا، رستوران‌ها و هتل‌ها نیز به ویژه در محدوده حضور زائران و هیئات مذهبی تحت بازرسی ویژه قرار خواهند داشت.

وی گفت: براساس برآورده‌ها حدود ۱۵ میلیون نفر در مراسم یادشده شرکت خواهند داشت که این رقم، حدود نیمی از جمعیت سالانه زائرینی است که طی سال به مشهد مقدس مشرف می‌شوند و لذا لازم است تدابیر و برنامه ریزی مناسب در جهت تهیه و تامین غذای سالم برای این جمعیت مشتاق انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: تلفن ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ بصورت مستمر آماده دریافت گزارش‌های شهروندان در خصوص موارد مرتبط با نگهداری و عرضه انواع فراورده‌های خام دامی می‌باشد.