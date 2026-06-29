مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها تاریخ برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های دانش‌آموزی، تیراندازی، ناشنوایان، نابینایان و کم‌بینایان و اسکیت را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها از برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های دانش‌آموزی، تیراندازی، ناشنوایان، نابینایان و کم‌بینایان و اسکیت خبر داد.

با اعلام مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها مجمع انتخاباتی فدراسیون دانش‌آموزی ۲۱ تیرماه، فدراسیون تیراندازی ۲۲ تیرماه، فدراسیون ناشنوایان ۲۸ تیرماه، فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان ۲۹ تیرماه و فدراسیون اسکیت ۳۱ تیرماه در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.