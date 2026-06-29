یکصد و بیستمین شب همدلی، ایستادگی و انسجام ملی همدانی ها

یکصد و بیستمین شب همدلی، ایستادگی و انسجام ملی همدانی ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صدو‌بیستمین شب حضور مردمی؛ حضوری که طی چهار ماه گذشته، به نمادی از همدلی، ایستادگی و انسجام ملی تبدیل شده است. مردمی از اقشار مختلف، با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون، اما با یک هدف مشترک دفاع از عزت، اقتدار و امنیت ایران.

تجربه این روز‌ها نشان داده است که بزرگ‌ترین سرمایه ایران، وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهبری و همدلی مردم است. همان برگ برنده‌ای که در میدان‌های مختلف، از عرصه دفاع تا دیپلماسی، قدرت ایران را به نمایش گذاشته است.

دشمن امروز بیش از هر زمان به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه است؛ اما ملت ایران با پرهیز از اختلافات، حفظ همبستگی و تکیه بر مشترکات، نشان داده‌اند که در برابر این نقشه‌ها هوشیار هستند.

صدو‌بیست شب حضور، تنها یک عدد نیست؛ روایت ایستادگی ملتی است که باور دارد رمز پیروزی، وحدت، انسجام و حرکت در کنار یکدیگر برای سربلندی ایران اسلامی است.