مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی اهواز از کشف یک انبار کالا‌های آرایشی و بهداشتی قاچاق در منطقه پاداد اهواز و ضبط بیش از هزار و ۸۰۰ قلم محصول خبر داد.

کشف و ضبط بیش از هزار و ۸۰۰ قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق در اهواز

کشف و ضبط بیش از هزار و ۸۰۰ قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی ظهیری‌نژاد اظهار کرد: همزمان با هفته گرامیداشت صدور فرمان رهبر شهید و به منظور تشدید بازرسی‌های مبارزه با قاچاق کالا با هدف حذف کالاهای قاچاق از چرخه توزیع، و بر اساس رصد اطلاعاتی سازمان‌های امنیتی، محل اختفای کالاهای آرایشی و بهداشتی در منطقه پاداد اهواز شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، تعداد یک‌هزار و ۸۵۱ قلم انواع کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال (معادل ۴۵۲ میلیون تومان) کشف و ضبط شد.

ظهیری نژاد ادامه داد: این بازرسی پس از اخذ دستور قضایی از معاون دادستان و با مشارکت کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، معاونت غذا و داروی اهواز و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شد.

مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی اهواز در پایان یادآور شد: بررسی‌های کارشناسی نشان داد انبار مذکور در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده است. بر این اساس و مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این انبار مشمول مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناخته شده و پرونده مربوطه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.