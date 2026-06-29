به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول تعلیم و تربیت سپاه سیدالشهدای هرمز گفت: هدف از برگزاری این اجتماع تبیین روش حضرت زینب (س) برای بانوان و اهمیت جایگاه خانواده است.

حجت الاسلام مسعود شهدوستی افزود: حضور آگاهانه زنان در خیابان پاسخی قاطع به دشمنان است و نظام حسینی با حضور زینب وار زنان زنده میماند.

بیشتربخوانید:اعلام ویژه برنامه‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در بندرعباس