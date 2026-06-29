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همزمان با سومین شب شهادت حضرت امام حسین (ع) همایش زنان عاشورایی در حسینیه سیدالشهداء جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول تعلیم و تربیت سپاه سیدالشهدای هرمز گفت: هدف از برگزاری این اجتماع تبیین روش حضرت زینب (س) برای بانوان و اهمیت جایگاه خانواده است.
حجت الاسلام مسعود شهدوستی افزود: حضور آگاهانه زنان در خیابان پاسخی قاطع به دشمنان است و نظام حسینی با حضور زینب وار زنان زنده میماند.
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