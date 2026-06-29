آمادگی اقشار مختلف اهل سنت گلستان برای مشارکت در مراسم تشییع و بدرقه امام شهید
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بر آمادگی اقشار مختلف اهل سنت گلستان برای مشارکت در مراسم تشییع و بدرقه امام شهید تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، آخوند کمال غراوی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای گلستان تاکید کرد: رهبر شهید ما در طول چهار دهه گذشته، منشاء خدمات ارزشمندی برای ملت ایران و امت اسلامی بودند.
آخوند غراوی افزود: ویژگی های برتر امام شهید ایشان را به یک شخصیت تراز اول در تاریخ معاصر تبدیل کرده است و ملت ایران در هفته آینده مراتب قدردانی خود نسبت به مجاهدت های این عالم فقید را با حضور پرشور در مراسم تشییع و بدرقه ایشان نشان خواهند داد.
این عالم اهل سنت گفت: در این ایام همه علمای اهل سنت و اقشار مختلف، آماده حضور در مراسم های امام شهید هستند و اهل سنت گلستان با حضور پرشور در مراسم بدرقه ایشان به سمت خانه ابدی مراتب قدردانی خود را از خدمات ارزشمند رهبرشان ابراز خواهند کرد.