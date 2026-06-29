به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان آخوند کمال غراوی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای گلستان تاکید کرد: رهبر شهید ما در طول چهار دهه گذشته، منشاء خدمات ارزشمندی برای ملت ایران و امت اسلامی بودند.

آخوند غراوی افزود: ویژگی های برتر امام شهید ایشان را به یک شخصیت تراز اول در تاریخ معاصر تبدیل کرده است و ملت ایران در هفته آینده مراتب قدردانی خود نسبت به مجاهدت های این عالم فقید را با حضور پرشور در مراسم تشییع و بدرقه ایشان نشان خواهند داد.