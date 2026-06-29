پخش زنده
امروز: -
۲۰۰ کیلوگرم چوب تاغ در محور جاده ۱۰۵ روستای یک لنگی در شهرستان کوهپایه کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه، ماموران نیروهای حفاظتی و انتظامی موفق شدند یک دستگاه خودروی پراید حامل ۲۰۰ کیلوگرم محموله غیرقانونی چوب تاغ را شناسایی و متوقف کنند.
در این عملیات، یک نفر از متهمان دستگیر و خودروی حامل محموله توقیف به پارکینگ منتقل شد.
همچنین سه دستگاه ادوات برش که برای تخریب و قطع درختان مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف شد.