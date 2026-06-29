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آیین نخلگردانی سرفره کاشان از آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور است که در شب تاسوعا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کاشان با اشاره به اینکه حمل نخل سرفره به سمت بازار در روز عاشورا با بزرگترین اجتماع مردم کاشان همراه است، گفت: غبارروبی و آذینبندی نخل و آداب تکاندن نخل در شب تاسوعا از جمله آیینهای نخل گردانی است که با شور و هیجان خاص اجرا میشود.
علیرضا عبدالله زاده، افزود: قدمت آیین سنتی و تاریخی نخلگردانی حسینیه صدره و سرفره کاشان بیش از ۷۰۰ سال است که با حضور گسترده مردم منطقه کاشان و همچنین گردشگرانی از اقصی نقاط کشور برپا میشود.
آیین سنتی نخل گردانی کاشان (نخل حسینیه صدره و سرفره) با گستره موضوع فرهنگی ناملموس به شماره ۱۱۶۹ پنجم خرداد سال ۱۳۹۵ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده است.