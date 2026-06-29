به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کاشان با اشاره به اینکه حمل نخل سرفره به سمت بازار در روز عاشورا با بزرگ‌ترین اجتماع مردم کاشان همراه است، گفت: غبارروبی و آذین‌بندی نخل و آداب تکاندن نخل در شب تاسوعا از جمله آیین‌های نخل گردانی است که با شور و هیجان خاص اجرا می‌شود.

علیرضا عبدالله زاده، افزود: قدمت آیین سنتی و تاریخی نخل‌گردانی حسینیه صدره و سرفره کاشان بیش از ۷۰۰ سال است که با حضور گسترده مردم منطقه کاشان و همچنین گردشگرانی از اقصی نقاط کشور برپا می‌شود.

آیین سنتی نخل گردانی کاشان (نخل حسینیه صدره و سرفره) با گستره موضوع فرهنگی ناملموس به شماره ۱۱۶۹ پنجم خرداد سال ۱۳۹۵ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده است.