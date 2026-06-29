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رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت: طی سه ماهه امسال تردد ۹ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۸۲۶ خودرو در جادههای استان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ محمد محمدی با اعلام این خبر گفت: میزان تردد در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق اطلاعات دریافتی از دستگاههای تردد شمار برخط مستقر در مسیرهای استان از کل تردد ثبت شده در این مدت، ۲۰ درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.
وی افزود: بیشترین تردد طی این مدت در مسیر شمالی آزادراه زنجان به قزوین با دو میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۱۲ وسیله نقلیه با نرخ متوسط یک هزار و ۳۴۳ تردد در ساعت ثبت شده است.
محمدی به وجود سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور و توزین در آزادراه زنجان - قزوین، زنجان - تبریز، ترانزیت زنجان - میانه و زنجان - تاکستان، سلطانیه - قیدار - همدان و بیجار - زنجان و دندی - زنجان اشاره کرد و افزود: طی مدت یاد شده ۵۶۲ هزار و ۹۵ تخلف سرعت غیرمجاز و ۴۱ هزار و ۷۷۲ تخلف اضافه تناژ ثبت و ارسال شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان افزود: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از وضعیت ترافیکی جادههای کشور و شرایط آب و هوایی مسیرها در دسترس تمامی کاربران جادهای است که میتوان با نصب نرم افزار ۱۴۱ و با مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir تصاویر دوربینهای نظارت جادهای را قبل و حین سفر مشاهده کرد و برنامه ریزی مناسب را انجام داد.
وی گفت: در این مدت بیشترین سهم تردد پلاکهای غیربومی در مسیرهای استان مربوط به استانهای تهران و آذربایجان شرقی و بیشترین تخلفات سرعت غیر مجاز در آزادراه زنجان - قزوین صورت گرفته است.