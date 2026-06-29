همزمان با یکصد و بیستمین شب از حضور مستمر و میدان‌داری مردمی در سراسر کشور، اهالی ولایت‌مدار شهرستان ورامین با تجمع حماسی در میدان‌های شهر، حمایت خود را از آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام و بر تداوم مسیر ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع مردمی که در راستای تداوم حضور آگاهانه شهروندان در میدان‌های سراسر کشور برگزار شد، جلوه‌ای از همبستگی و وفاداری عمیق مردم ورامین به مقام ولایت و رهبری بود. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از ارزش‌های انقلاب، حضور مستمر و ۱۲۰ روزه خود در صحنه را نمادی از ایستادگی در برابر تهدید‌ها و تبلور یافتن اراده ملت برای پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانستند.

حاضران در این تجمع حماسی، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، بر این نکته تأکید کردند که مسیر رهبری با حضور آگاهانه مردم و تکیه بر وحدت ملی، تداوم خواهد یافت. مردم ورامین در این قرار شبانه، بر این باورند که حضور در میدان، مؤثرترین ابزار در تقویت اقتدار ملی و ارسال پیامی قاطع به دشمنان در مورد استحکام پیوند میان ملت و ولایت است.