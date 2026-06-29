فرمانده سپاه عاشورا از راه اندازی سایت ویژه ثبت نام علاقه‌مندان به اعزام و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید اُمت امام سیدعلی خامنه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرتیب دوم پاسدار اصغر عباسقلی زاده گفت: طبق مصوبه ستاد پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در آذربایجان شرقی و جلسه کارگروه فناوری اطلاعات که مقرر شده بود مرکز فضای مجازی سپاه عاشورا سایت ثبت نام علاقه‌مندان به شرکت در مراسم تشییع را آماده کند لذا سایت «یارِ علی» به نشانی www.yareali.ir راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: زمان ثبت نام از ۶ تا ۱۰ تیر پیش بینی شده است.