مدیر ناحیه شهید مطهری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران از آمادگی حدود ۲۰۰ مسجد این ناحیه برای اسکان موقت و ارائه خدمات به شرکت کنندگان درمراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت‌الاسلام سعید اجلالی مدیر ناحیه شهید مطهری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران از آمادگی حدود ۲۰۰ مسجد در مناطق ۲، ۵، ۶ و ۲۲ تهران برای اسکان موقت و ارائه خدمات به شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: در روز ۱۵ تیرماه ۱۶ مسجد که در مسیر تشییع هستند به‌صورت ویژه به‌عنوان موکب پذیرایی و خدمات‌رسانی، ۲۴ ساعته فعالیت خواهند داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اجلالی اظهار کرد: همه ۲۰۰ مسجد این ناحیه علاوه بر پذیرش و اسکان موقت، در حوزه‌های مختلف خدماتی از جمله پذیرایی، پشتیبانی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه موضوع ایمنی مساجد و بیمه نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: هماهنگی‌های لازم با نهاد‌هایی مانند شهرداری و سپاه برای خدمت رسانی بهتر هم در حال انجام است.