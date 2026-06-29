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آیتالله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر «سبک زندگی غیرمسرفانه»، به وعاظ و مبلغان مأموریت داد که اهمیت و ضرورت صرفهجویی و پرهیز از اسراف را برای مردم تبیین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله اعرافی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر «سبک زندگی غیرمسرفانه» و «بهرهوری حداکثری از منابع کشور» گفت: امروز نیز حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته) بهعنوان سکاندار نظام اسلامی و ادامهدهنده آن راه نورانی، انتظار دارند جامعه انقلابی با تکیه بر فرهنگ قناعت و اصلاح الگوی مصرف، دشمن را در دستیابی به اهداف جنگ اقتصادی ناکام بگذارد.
مدیر حوزه های علمیه کشور از مبلغان، ائمه جماعات و سخنرانان خواست در منابر و مجالس عزاداری، با بهرهگیری از آموزههای اهلبیت (ع)، سه محور مهم را برای مردم تبیین کنند:
- مدیریت مصرف آب: آب امانت الهی و مایه حیات است و صرفهجویی در مصرف آن، در شرایط کنونی، مصداق تعاون بر نیکی و تقواست.
- مدیریت مصرف انرژی: استفاده بهینه از برق و سوخت، تقویتکننده قدرت اقتصادی و امنیت ملی و گامی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.
- مدیریت مصرف پلاستیک: کاهش مصرف پلاستیک و توجه به حفظ محیط زیست، از مصادیق جلوگیری از فساد در زمین و ادای حق نسلهای آینده به شمار میرود.