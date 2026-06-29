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رئیس اداره محیط زیست کامیاران از کشف و ضبط ۱۰ قطعه کبک، ۲۰ عدد قفس و دو قبضه سلاح شکاری، یکی غیرمجاز، در جریان تفتیش یک منزل مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمودی اظهار کرد: در بازرسی انجامشده در شهرستان کامیاران، مأموران اجرایی با همکاری مأموران انتظامی از منزل دو نفر متخلف، ۱۰ قطعه کبک به همراه ۲۰ عدد قفس و دو قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند که از این تعداد، یکی از سلاحها غیرمجاز بوده است.
وی افزود: پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
محمودی با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با شکار و نگهداری غیرمجاز حیاتوحش گفت: صیانت از گونههای جانوری و جلوگیری از تخریب تنوع زیستی از اولویتهای اداره محیط زیست است و با متخلفان در این حوزه مطابق قانون برخورد میشود.