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رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی بر ضرورت مشارکت گسترده مدارس دولتی و غیردولتی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در صد و بیست و چهارمین نشست تخصصی شورای راهبری و تحول نظام اداری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفتم تیر، شهید آیتالله دکتر سیدمحمد بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران وفادار ایشان، اظهار کرد: این ایام که یادآور مظلومیت، ایستادگی و پایداری شهیدان راه حق و حقیقت است، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی آرمانهای بلند آن عزیزان و تجدید میثاق با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تمامی شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تصریح کرد: انشاءالله در هفته پیشرو و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، مراسم باشکوه تشییع و تدفین پیکر پاک این شهید والامقام، امام خامنه ای برگزار خواهد شد و استانهای مختلف کشور، بهویژه استانهای میزبان از جمله تهران، قم و خراسان رضوی در کنار سایر استانها، با همدلی و همراهی، این آیین را در شأن و جایگاه والای آن شهید گرانقدر برگزار خواهند کرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با اشاره به برگزاری این رویداد مهم در مشهد مقدس اظهار کرد: اکنون استانهای مختلف کشور بهصورت فعال درگیر برنامهریزی و تدارک مقدمات برگزاری این مراسم هستند و همکاران سازمان نیز با همراهی اعضای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی و سایر دستاندرکارانی که امکان نقشآفرینی در این عرصه را دارند، مدیریت مطلوب و هماهنگیهای مؤثری را در این زمینه انجام دادهاند.
وی افزود: بر همین اساس، با محوریت تمامی استانها و بهویژه استانهایی که پیشتر به آنها اشاره شد، اقدامات لازم در حال انجام است تا انشاءالله استانهای سراسر کشور بتوانند وظایف و مسئولیتهای محوله را به بهترین نحو و در شأن این رویداد بزرگ به انجام رسانند.
محمودزاده اظهار کرد: نخستین موضوع، همراهی و هماهنگی با ستاد اسکان است که در استانها بهمنظور پذیرایی و اسکان زائران و شرکتکنندگان در این مراسم تشکیل شده است. در شهرهایی که میزبان جمعیت گسترده عزاداران و تشییعکنندگان خواهند بود، بهویژه در استان خراسان رضوی، ضروری است مدارس با اعلام دقیق ظرفیتهای خود به تفکیک منطقه، استان و مقطع تحصیلی، آمادگی لازم برای ارائه خدمات اسکان را اعلام کنند تا مشخص شود چه تعداد از مدارس میتوانند در این امر مشارکت فعال داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مدارس دولتی و غیردولتی در این امر مهم خاطرنشان کرد: بهویژه مدارسی که از امکانات و زیرساختهای مناسبتری برخوردارند و نیز مدارسی که به برکت انقلاب اسلامی مسیر رشد و توسعه آنها فراهم شده و امروز در عرصه تربیت نیروی انسانی و فعالیتهای آموزشی نقشآفرین هستند، شایسته است در این موضوع مشارکت فعال داشته باشند. سازمان نیز در این مسیر در کنار این عزیزان خواهد بود. از اینرو نخستین گام، احصای دقیق مدارسی است که میتوانند بهعنوان مراکز اسکان در خدمت این رویداد بزرگ قرار گیرند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در تشریح محور بعدی برنامههای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: موضوع دوم، صدور بیانیهها و اطلاعیههایی است که انتظار میرود از سوی شورای مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی منتشر شود. البته باید تأکید کرد که این مراسم نیازمند دعوت رسمی نیست و بحمدالله دعوت عمومی و استقبال گسترده از سوی مردم شریف ایران اسلامی بهصورت خودجوش شکل گرفته است. پیشبینیهای صورتگرفته نیز از حضور گسترده و کمنظیر مردم در این مراسم حکایت دارد.
محمودزاده در ادامه با دعوت از جامعه بزرگ آموزشی و تربیتی کشور برای ایفای نقش مؤثر در این رویداد تاریخی تصریح کرد: انتظار میرود مؤسسان، معلمان گرانقدر مدارس و مراکز غیردولتی و همچنین اعضای مشوراهای آموزش و پرورش و مجامع خیّرین مدرسهساز، در این روز بزرگ حضور و نقشآفرینی شایستهای داشته باشند. این مشارکت میتواند در قالب اقداماتی نظیر نصب بنر در مسیرهای اصلی برگزاری مراسم، تبدیل ورودی مدارس به ایستگاههای صلواتی برای پذیرایی از عزاداران و شرکتکنندگان یا اجرای ابتکارات فرهنگی متناسب با فضای این مراسم صورت گیرد. برپایی ایستگاههای صلواتی با حضور دانشآموزان و معلمان در محیط مدارس، ضمن آنکه اقدامی ساده و کمهزینه است، میتواند جلوهای ارزشمند از تکریم زائران و سوگواران باشد. همچنین با نصب تصاویر شهدای گرانقدر در فضای مدارس، میتوان حال و هوایی معنوی و الهامبخش به این حضور گسترده مردمی بخشید.
محمودزاده به موضوع برگزاری جلسه شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره کرد و گفت: جلسه شورای نظارت مرکزی در هفته جاری با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از نمایندگان دستگاههای مرتبط، بهویژه دستگاههای نظارتی، برگزار خواهد شد. در این میان لازم است یادآوری شود استانها مکلف به تشکیل جلسات شوراهای نظارت استانی در موعد مقرر با زمانبندی دقیق هستند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای ارتباطی موجود در وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به فراهم بودن بسترهای ارتباطی وبیناری در مجموعه وزارتخانه، پیشنهاد میشود در صورتی که حضور فیزیکی نمایندگان مجلس در استانها میسر نیست، از ظرفیت حضور مجازی آنان استفاده شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در تشریح دستورکارهای شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی تصریح کرد: یکی از مهمترین دستورکارهای این جلسه، رونمایی از سامانه جدیدی است که راهاندازی آن از تکالیف قانونی سازمان بوده که مراحل نهایی آمادهسازی خود را طی کرده است. این سامانه با موضوع مدیریت و ساماندهی شهریهها طراحی شده و جزئیات آن پیشتر به اطلاع استانها رسیده است. از همکاران در استانها درخواست میشود در زمان مقرر با حضور در ادارات کل آموزش و پرورش استان، بهصورت وبیناری با وزارت آموزش و پرورش ارتباط برقرار کنند. هر دو دستورکار این جلسه، علاوه بر آنکه در زمره تکالیف قانونی قرار دارد، گامی مهم در مسیر ساماندهی، ارتقاء کیفیت و افزایش شفافیت در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی محسوب میشود. امید است با رونمایی از این سامانه، زمینههای تازهای برای بهبود فرآیندها و تقویت نظام نظارت و مدیریت در این حوزه فراهم گردد و تمامی استانها نیز توجه ویژهای به اجرای دقیق آن داشته باشند.
محمودزاده با اشاره به مبحث مدیریت مالی مدارس، اظهار کرد: تعیین و مدیریت شهریهها یکی از محورهای استراتژیک و اولویتدار سازمان است. با توجه به طراحی سامانه جدید و فرآیندهای نظارتی سازمان، انتظار داریم مدیران کل استانها از این ظرفیت برای ایجاد نظم در مدیریت مالی مدارس استفاده نمایند.
معاون وزیر آموزش و پرورش به استانها تاکید کرد که تا پیش از رونمایی کامل سامانه جدید، تمامی استانها با دقت و بر اساس محاسبات واقعی، روند مصوب کردن شهریهها را پیش ببرند تا از بروز هرگونه خلل در مدیریت مالی مدارس و مراکز غیردولتی جلوگیری شود.