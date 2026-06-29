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یکصد و بیستمین شب از اجتماعات شبانه مردم، بار دیگر با حضور پرشور مردم در میدانهای اصلی شهرها رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صد و بیستمین شب از تداوم حماسهسازی مردم شهیدپرور استان و در ایام سوگ سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همچنان در خط مقدم خدمت حضور دارند.
در بجنورد این حضور بینظیر که همچنان با اقتدار ادامه دارد با همراهی بهمننوری، استاندار خراسان شمالی برپا شد پیامهایی از ایستادگی و اقتدار برای حفظ تمامیت ارضی سرزمینمان ایران را برای جهانیان دارد.