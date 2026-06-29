به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صد و بیستمین شب از تداوم حماسه‌سازی مردم شهیدپرور استان و در ایام سوگ سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همچنان در خط مقدم خدمت حضور دارند.



در بجنورد این حضور بی‌نظیر که همچنان با اقتدار ادامه دارد با همراهی بهمن‌نوری، استاندار خراسان شمالی برپا شد پیام‌هایی از ایستادگی و اقتدار برای حفظ تمامیت ارضی سرزمینمان ایران را برای جهانیان دارد.