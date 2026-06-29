رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: برای جبران کاستی‌هایی که در دوران جنگ آشکار شد، باید با تشکیل گروه‌های تخصصی، مطالعه دقیق نقاط ضعف و قوت و استفاده از تجربیات داخلی و بین‌المللی، مسیر پژوهش و آموزش کشور متناسب با نیاز‌های جدید هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا مردانی درباره ضرورت بازنگری در پژوهش‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها در دوران پسا جنگ، افزود: این مسئله نیازمند مطالعات دقیق‌تری است؛ اینکه در دوران جنگ با چه کاستی‌هایی مواجه شدیم، نقاط ضعف ما چه بوده و در مقابل چه نقاط قوتی داشته‌ایم.

وی افزود: باید گروه‌های تخصصی تشکیل شود تا آن نقاط ضعفی که وجود داشته یا بخش‌هایی که آسیب دیده است به‌صورت دقیق بررسی شود. همچنین لازم است با توجه به فناوری‌هایی که دشمن به کار گرفت و ما احساس کردیم امروز به آنها نیاز داریم، مسیر‌های جدیدی در حوزه فناوری و پژوهش دنبال شود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: بر اساس این نیاز‌ها باید در گروه‌های تخصصی متعدد مطالعه صورت گیرد و افرادی که توانایی دارند وارد میدان شوند تا مشخص شود کدام بخش‌ها می‌تواند از طریق ظرفیت‌های داخلی تقویت شود و در کجا لازم است مطالعات تطبیقی انجام شود یا از تجربیات دیگر کشور‌ها بهره بگیریم.

مردانی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، باید یک هماهنگی گسترده شکل بگیرد و حتی یک قرارگاه بزرگ برای ساماندهی این اقدامات تشکیل شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی بیان کرد: همچنین لازم است کار‌هایی که در بخش‌های مختلف انجام شده جمع‌آوری و تجمیع شود، قطب‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون شناسایی شوند و بر اساس یک تقسیم کار مشخص فعالیت کنند تا به امید خدا مسیر سازندگی کشور و آماده‌سازی آن برای آینده دنبال شود.