به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد: امسال بیش از ۱۱۰ هزار تن محصول برداشت شود که بعلت کنترل آفات و تغذیه مناسب باغات، ۱۰ درصد بیشتر از پارسال است.

اسلام بهرامی گفت: محصول برداشت شده پس از بسته بندی علاوه بر توزیع در استان‌های فارس، اصفهان و تهران به کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق هم صادر می‌شود.

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لیمو‌های کشت شده از ارقام محلی، پرشین و لیسبون است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: در شهرستان میناب ۳۰ مرکز خرید لیموترش و ۸ واحد بسته بندی وجود دارد.

برداشت لیموترش تا شهریور ادامه دارد.