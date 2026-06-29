پخش زنده
امروز: -
برداشت لیموترش از پنج هزار و ۹۰۰ هکتار باغهای شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد: امسال بیش از ۱۱۰ هزار تن محصول برداشت شود که بعلت کنترل آفات و تغذیه مناسب باغات، ۱۰ درصد بیشتر از پارسال است.
اسلام بهرامی گفت: محصول برداشت شده پس از بسته بندی علاوه بر توزیع در استانهای فارس، اصفهان و تهران به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق هم صادر میشود.
بیشتر بخوانید: واگذاری بیش از ۵۵۷ هکتار زمین در هرمزگان
لیموهای کشت شده از ارقام محلی، پرشین و لیسبون است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: در شهرستان میناب ۳۰ مرکز خرید لیموترش و ۸ واحد بسته بندی وجود دارد.
برداشت لیموترش تا شهریور ادامه دارد.