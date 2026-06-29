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همزمان با یکصد و بیستمین شب از حضور مستمر و میدانداری مردمی در سراسر کشور، اهالی شهرستان قدس با تجمع در خیابانها و میادین شهر، بر اهمیت حفظ انسجام ملی و همبستگی بیش از پیش در راستای حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این قرار شبانه، تداوم حضور در صحنه و ایستادگی در خیابانها را نمادی از وفاداری به آرمانهای انقلاب و ابزاری برای تقویت اقتدار ملی در برابر توطئههای دشمن دانستند.
حاضران در این تجمع حماسی، بر این باورند که انسجام و وحدت ملی، بیش از هر چیز در شرایط کنونی ضرورت دارد و حضور مستمر مردم در میدانها، پیامی صریح را به جهان مخابره میکند: اینکه ملت ایران در کنار هم و با تکیه بر ولایت، هرگونه تفرقه و نفاق را شکست خواهند داد.
در پایان این اجتماع، مردم شهرستان قدس با سر دادن شعارهایی در حمایت از نظام اسلامی، بر استمرار حضور مسئولانه در صحنه و تبعیت از رهنمودهای مقام ولایت برای دستیابی به پیروزیهای نهایی تأکید کردند.