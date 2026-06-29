به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا حاجتی در حاشیه نشست کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران، با اشاره به مخدوش‌شدن تصویر بازدارندگی آمریکا و تغییر نگرش جهانی نسبت به ایران اظهار کرد: منطقه‌ای که زمانی مطلقاً آمریکا محسوب می‌شد، اکنون به فضایی برای ظهور قدرت‌های جدید تبدیل شده است. نگرش جهانی نسبت به ایران در حال تغییر است و حتی در خود آمریکا نیز شاهد استقبال و نگاهی متفاوت به ایرانیان هستیم.

وی در ادامه بیان داشت: تشییع پیکر رهبر شهید، یکی از مهم‌ترین حوادث قرن بیست و یکم است. در روزهای اول، همه تردید داشتند که آیا ایران می‌تواند در برابر یک ابرقدرت اتمی بایستد، اما خداوند این ابرقدرت را چنان رسوا کرد که بزرگترین افتخار آمریکا یعنی ناو هواپیمابر را تا کنار مدیترانه عقب نگه داشت. این اتفاق به لطف خون شهدا رقم خورد.

سردار حاجتی با بیان اینکه استان خوزستان پایتخت دفاع مقدس و دارای دو مرز ارتباطی با کربلا و نجف است، تصریح کرد: می‌دانم تهران، قم و مشهد جایگاه خود را دارند، اما قطعاً در کربلا و نجف نیز اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد. مدیران استان در جلسات قبلی تصمیم گرفتند یک کاروان ۶۰ تا ۷۰ هزار نفری را ساماندهی کنند تا اتفاق بزرگی رقم بخورد. از اصحاب رسانه و روابط عمومی‌ها خواهش می‌کنم تا شش روز باقی‌مانده به این رویداد، رنگ و بوی خوزستان و اهواز را در این مراسم پررنگ کنند.

تأکید بر همدلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی در فضای مجازی

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف بین دولت و نیروهای مسلح، نیروهای مسلح و مردم، گفت: روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها باید با تولید محتوای زیبا و تأثیرگذار از رهبر شهید، این فضای همدلی را تقویت کنند. مردم باید ببینند که دشمن با شهادت رهبر، کاری از پیش نبرده است. حضور میلیونی مردم در این تشییع، پیام روشنی به دشمن خواهد داشت که هزینه سنگینی برای او به همراه دارد.