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اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق از دستگیری شکارچیان متخلف پس از ۲ روز رصد در منطقه حفاظتشده کوه بافق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عباسیان گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و اشراف اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده کوه بافق، عملیات ویژهای برای شناسایی و دستگیری متخلفان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از دو روز رصد دقیق اطلاعاتی و پایش میدانی توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بافق و با همکاری ارزشمند و هوشمندانه نیروهای اطلاعات سپاه ناحیه بافق، متخلفان پیش از خروج از منطقه شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس اداره محیط زیست بافق ضمن قدردانی از تعامل سازنده سپاه پاسداران در حفاظت از عرصههای طبیعی، تصریح کرد: در بازرسی از متخلفان، اجزای یک رأس کل وحشی به همراه ادوات شکار کشف و ضبط شد.
عباسیان تأکید کرد: پرونده متهمان پس از تشکیل و تکمیل مستندات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق ارجاع شده است.
وی با هشدار به متخلفان عرصههای زیستمحیطی خاطرنشان کرد: اداره محیط زیست بافق با هرگونه شکار غیرمجاز و تخریب طبیعت با قاطعیت برخورد میکند و از مردم و طبیعت دوستان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را سریعاً به شماره ۳۲۴۲۷۰۰۱ یا ۱۵۴۰ اعلام کنند.