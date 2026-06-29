به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عباسیان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اشراف اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده کوه بافق، عملیات ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از دو روز رصد دقیق اطلاعاتی و پایش میدانی توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بافق و با همکاری ارزشمند و هوشمندانه نیرو‌های اطلاعات سپاه ناحیه بافق، متخلفان پیش از خروج از منطقه شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست بافق ضمن قدردانی از تعامل سازنده سپاه پاسداران در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تصریح کرد: در بازرسی از متخلفان، اجزای یک رأس کل وحشی به همراه ادوات شکار کشف و ضبط شد.

عباسیان تأکید کرد: پرونده متهمان پس از تشکیل و تکمیل مستندات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق ارجاع شده است.

وی با هشدار به متخلفان عرصه‌های زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: اداره محیط زیست بافق با هرگونه شکار غیرمجاز و تخریب طبیعت با قاطعیت برخورد می‌کند و از مردم و طبیعت دوستان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را سریعاً به شماره ۳۲۴۲۷۰۰۱ یا ۱۵۴۰ اعلام کنند.