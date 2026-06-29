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هفدهمین سمینار بینالمللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST ۲۰۲۶) با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران برای بررسی آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هفدهمین سمینار بینالمللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST ۲۰۲۶) با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران، از ۱۷ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد تا آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
این رویداد علمی با هدف تبادل آخرین یافتههای پژوهشی، بر سه محور ویژه تمرکز دارد: کاربرد هوش مصنوعی در پلیمرها، پلیمرهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا و اقتصاد چرخشی در پلیمرها برگزار میشود.
در این رویداد در خصوص مباحث تخصصی در حوزههای متعددی شامل بیوپلیمرها، پلیمرهای زیستسازگار و مهندسی بافت؛ پلیمرها، محیط زیست و توسعه پایدار؛ آلیاژهای پلیمری، کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها؛ فیزیک و شیمیفیزیک پلیمرها؛ الیاف، فیلمها و غشاهای پلیمری؛ سنتز و شناسایی پلیمرها؛ رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمری؛ کاربردهای نوین در پلیمرها؛ رزینها، چسبها و پوششها؛ پلیمرهای هوشمند و عملکردی؛ فرایندهای پلیمریزاسیون و همچنین مدلسازی و شبیهسازی ارائه و بررسی خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، اعلام نتایج داوری۲۴ مهر ۱۴۰۵و پایان مهلت ثبتنام زودهنگام: ۸ آبان ۱۴۰۵می باشد.
برگزارکنندگان از تمامی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنعت دعوت کردهاند تا با ارسال مقالات و مشارکت در این رویداد، در توسعه دانش و فناوریهای نوین حوزه پلیمر نقشآفرینی کنند. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت ispst.aut.ac.ir مراجعه نمایند.