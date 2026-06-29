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مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران تالاسمی از امروز در مشهد آغاز شد و تا پنجشنبه ۱۱ تیرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان رضوی گفت: ورزشکاران تالاسمی از سراسر کشور در رشتههای تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج، دارت و پتانک برای کسب عناوین قهرمانی به رقابت خواهند پرداخت.
حسینزاده با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش در میان بیماران خاص اظهار کرد: برگزاری این مسابقات، علاوه بر ایجاد نشاط و افزایش انگیزه در میان ورزشکاران تالاسمی، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فنی آنان در سطح کشور، فراهم میکند.
وی همچنین با خیرمقدم به ورزشکاران، مربیان و عوامل اجرایی حاضر در مشهد، ابراز امیدواری کرد این رقابتها با کیفیت مطلوب و در شأن ورزشکاران تالاسمی برگزار شود.