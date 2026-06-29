به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ استاد محمد کوچکپور کپورچالی هنرمند عکاس و مطرح گیلان، متولد ۱۳۳۴ در روستای کپورچال بندرانزلی، در سن ۷۱ سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت.

استاد کوچکپور عکاس مستندساز اجتماعی و مردم نگار بود.

ثبت تصاویری از طبیعت بکر گیلان به ویژه تالش، آیین‌ها و مراسم، کوچ و معیشت و روایت‌های جزیی و دقیق از زندگی شالیکاران و دامداران از ویژگی‌های کار این هنرمند گیلانی بود.

از استاد محمد کوچکپور کپورچالی یک کتاب عکس با نام دریچه سبزمنتشر شده که بیشتر به عکس‌های برگزیده در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و همچنین عکس‌هایی که برنده جایزه شده بودند، اختصاص داشت.

به روایتی ۳۰۰ هزار نگاتیو از این عکاس هنرمند گیلانی برجای مانده که در حوزه عکس خود یک مرکز اسناد است.

پیکر استاد محمد کوچکپور کپورچالی صبح امروز در آرامستان شهر انزلی در قطعه هنرمندان به‌خاک سپرده می‌شود.