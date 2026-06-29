مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان از تولید خرمای سنتی با قدمتی ۱۵۰ ساله در کارگاه‌های اشتغال بنیاد در کهنوج خبر داد و گفت: این محصول که با استفاده از مواد اولیه طبیعی تولید می‌شود، علاوه بر عرضه در بازار‌های داخلی، به تازگی به کشور آلمان نیز صادر شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،امان‌الله برخوری، مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان، گفت: خرمای سنتی کهنوج محصولی با بیش از ۱۵۰ سال قدمت است که به روش کاملاً سنتی در کارگاه‌های بنیاد تعاون زندانیان تولید می‌شود.

وی افزود: در تهیه این محصول از ترکیباتی همچون رازیانه، هل، پونه، قهوه و کنجد استفاده می‌شود و پس از آماده‌سازی، داخل لیفه خرما پیچیده می‌شود.

برخوری با بیان اینکه این محصول تا حدود یک سال و نیم در دمای معمولی قابلیت نگهداری دارد، اظهار کرد: خرمای سنتی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از ویتامین‌ها و پروتئین‌های مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند.

مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان ادامه داد: هم‌اکنون نمایندگی‌های فروش این محصول در تهران، بندرعباس، کرمان و جیرفت فعال هستند و به تازگی نیز این محصول به کشور آلمان صادر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه گفت: روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد از این محصول تولید می‌شود.

برخوری خاطرنشان کرد: کارخانه اصلی تولید خرمای سنتی در شهرستان کهنوج مستقر است، زیرا مواد اولیه مورد نیاز از جمله لیفه خرما و کنجد، همچنین ظرفیت اشتغال و نیروی انسانی در این منطقه فراهم است و این موضوع علاوه بر حفظ یک محصول بومی، به ایجاد اشتغال و توانمندسازی زندانیان نیز کمک می‌کند.

وی گفت : در حال حاضر در 10 زندانی در این مجموعه امرار معاش میکنند .



