به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید دوستی نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر گفت: در طی یک سال گذشته با کمک خیرین و حمایت‌های انجمن حمایت از زندانیان اسلام‌شهر تعداد ۱۷۳ زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد و ۷ نفر محکوم به قصاص از اجرای حکم قصاص نجات یافتند.

وی افزود: باتوجه‌به آخرین دستاورد‌های قضایی در شهرستان اسلام‌شهر در حوزه تحول در فرایند‌های رسیدگی و کاهش محسوس آسیب‌ها، با هوشمندسازی روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم از ۲۰۰ روز به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرده است.

دوستی نژاد با اشاره به تحولات گسترده در بستر الکترونیکی شدن خدمات، بیان‌کرد: با الکترونیکی شدن خدمات ضمن افزایش چشمگیر سرعت رسیدگی‌ها و رضایتمندی عمومی، مکاتبات دستی سنتی جای خود را به سامانه‌های آنلاین داده است، امروزه اگر فردی محکومیت مالی داشته باشد، در همان مرحله اجرای احکام و به‌صورت آنلاین می‌تواند حساب‌های بانکی، سهام بورس و حتی وسیله نقلیه را توقیف کند، این فرآیند که پیش‌تر ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز زمان می‌برد، اکنون به کمتر از یک ماه رسیده است.

وی با بیان اینکه جمعیت کیفری زندان‌ها از طریق فناوری‌های نوین، تأکید کرد: در راستای حبس‌زدایی، مرکز پابند الکترونیکی در اسلام‌شهر به‌صورت پایلوت راه‌اندازی شده و افرادی که شرایط قانونی را دارند، به‌جای اعزام به زندان، با پابند الکترونیکی در محدوده مشخص تحمل حبس می‌کنند، این اقدام باعث شده اسلام‌شهر در استفاده از این فناوری رتبه اول استان تهران را کسب کند و میزان اعزام متهمان به زندان به‌شدت کاهش یابد.

دادستان اسلام‌شهر با بیان اینکه این شهرستان با ۱۳۰ قاضی و جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از پرتراکم‌ترین حوزه‌های قضایی کشور است، از پیشرفت ۵۴ درصدی پرونده‌های الکترونیکی در دادسرا خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود، اما اکنون به ۵۴ درصد رسیده‌ایم، اگرچه شرایط جنگی و مختصات امنیتی اندکی روند را کُند کرد، اما با هماهنگی کلانتری‌ها به دنبال ثبت رکورد‌های جدید هستیم.

وی با اشاره به معضل خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی، گفت: حدود ۴ هزار خودرو و ۳ هزار موتورسیکلت که سال‌ها بلاتکلیف در پارکینگ‌ها مانده بودند، طی مکاتبات متعدد و طی فرایند قانونی اخطار به مالکان، تعیین تکلیف شدند و تنها تعداد معدودی باقی‌مانده که آنها نیز در دستور کار هستند.

دوستی نژاد با بیان اینکه میانگین صدور گواهی عدم سوءپیشینه در اسلام‌شهر به کمتر از ۵ ساعت رسیده، تصریح کرد: این فرایند که پیش‌تر ۵۰ تا ۶۰ روز طول می‌کشید، با الکترونیکی شدن به میانگین ۵ ساعت رسیده که در مقایسه با میانگین ۲۴ ساعته استان تهران، یک رکورد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی آمار سرقت در سطح شهرستان اسلام‌شهر گفت: درحالی‌که میانگین کاهش سرقت در استان تهران ۱۸ درصد بوده، اسلام‌شهر با کاهش نزدیک به ۳۰ درصدی، رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است، عمده جرایم ما اکنون توهین، تهدید و ضرب‌وجرح است که میزان، آن نیز نسبت به سنوات قبل روند نزولی داشته است.

دادستان شهرستان اسلام‌شهر در حوزه حمایت از زندانیان، بیان کرد: با کمک خیرین منطقه، انجمن حمایت از زندانیان اسلام‌شهردر استان تهران رتبه اول را کسب کرد، فقط در سال جاری ۱۷۳ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغی بالغ بر ۱۲/۵میلیارد تومان آزاد شده‌اند، همچنین در حوزه قصاص نیز ۷ فقره پرونده در سال گذشته با تلاش بزرگان و امام‌جمعه به صلح و سازش منجر شد.

وی با هشدار به سودجویان اراضی اطراف تهران در شهرستان اسلام‌شهر گفت: در راستای صیانت از بیت المال و حفاظت از اراضی کشاورزی در طی دو سال گذشته بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ مورد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در ایام مختلف از جمله ایام جنگ انجام شده این یک مبارزه دائمی است، اما با جدیت از بیت‌المال و اراضی کشاورزی حفاظت می‌کنیم، هرچند معتقدیم باید پیشگیری را به‌گونه‌ای تقویت کرد که کار به تخریب اموال مردم نرسد.

دوستی نژاد با اشاره به حمایت ویژه دادستانی از ۴۰۰ خانوار بی‌سرپرست و بدسرپرست، گفت: با همکاری آموزش‌وپرورش و سامانه نماد، اطفال در معرض آسیب شناسایی شده و ضمن ارائه مشاوره، در صورت نیاز مداخلات قضایی برای سلب حضانت یا حمایت از آنها انجام می‌شود.

دادستان اسلام‌شهر با تأکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ محکوم در قالب رای باز در کارگاه‌ها و شرکت‌های سطح شهرستان مشغول به کار هستند، این افراد ضمن تحمل محکومیت، حقوق قانونی وزارت کار را دریافت کرده و بیمه می‌شوند که این امر هم به معیشت خانواده‌شان کمک می‌کند و هم از تکرار جرم جلوگیری می‌شود.