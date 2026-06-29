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بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی از طریق بنادر و مرزهای زمینی استان وارد کشور شد و در شبکه توزیع قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۹۰۰ هزار تن کالا از طریق بنادر و حدود ۳۰۰ هزار تن از طریق مرزهای زمینی وارد کشور شد که بخش مهمی از نیاز بازار را تأمین کرد و نشان داد این استان به یکی از پایههای مهم امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.
مجیب حسنی با اشاره به ثبت رکوردهای کمسابقه در حوزه حمل و جابهجایی کالاهای اساسی گفت: در مقاطعی بیش از ۱۶ هزار تن کالا در روز از طریق بنادر استان حمل و بیش از پنج هزار تن کالا نیز از یکی از مرزهای زمینی وارد کشور شد که این حجم از عملیات با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محقق شد.
وی با بیان اینکه شبکه توزیع روستایی و عشایری استان در شرایط حساس اخیر عملکرد موفقی داشته است، افزود: این شبکه توانست بدون ایجاد اختلال، نیازهای اساسی مردم را در مناطق مختلف تأمین کند و رضایتمندی قابل توجهی در میان جامعه روستایی و عشایری استان ایجاد شود.