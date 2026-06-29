چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزی «فردا» آذربایجان‌غربی با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های فرهنگی، هنری، ادبی و دینی دانش‌آموزان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزی «فردا» آذربایجان‌غربی با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان، فرهنگیان، داوران و دانش‌آموزان در هنرستان دانشوران آغاز به کار کرد.

این جشنواره که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش شناخته می‌شود، با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های فرهنگی، هنری، ادبی و دینی دانش‌آموزان برگزار می‌شود و بستری ارزشمند برای شکوفایی توانمندی‌های نسل آینده‌ساز کشور فراهم می‌آورد.

علی‌اکبر صمیمی در این آیین با اشاره به جایگاه هنر در فرآیند تعلیم و تربیت، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: جشنواره فرهنگی هنری «فردا» فرصت مناسبی برای بروز استعداد‌های دانش‌آموزان، تقویت روحیه خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی آنان است.

وی همچنین نقش داوران را در ارتقای کیفیت این رویداد فرهنگی بسیار ارزشمند دانست و از تلاش‌های صادقانه آنان در ارزیابی آثار دانش‌آموزان قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از داوران چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزی «فردا» به پاس همکاری، دقت و نقش مؤثر آنان در برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و هنری تجلیل به عمل آمد.