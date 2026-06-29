برداشت غلات در فارس به مزارع شمال استان رسید

برداشت غلات در فارس به مزارع شمال استان رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،‌برداشت محصول جو در استان فارس که از نیمه فروردین ماه در جنوب استان آغاز شده بود این روزها در شمال فارس رونق گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: همزمان با آغاز فصل تابستان کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت محصول جو از چهار هزار و ۹۰۰ هکتار جو از مزارع هستند و پیش بینی می‌شود ۲۱ هزار تن محصول تولید و روانه بازار مصرف شود.

محمدحسین خسروی با بیان اینکه برداشت جو تا پایان تیرماه ادامه دارد افزود: ارقام مختلف جو که کشاورزان آباده‌ای در مزار خود کشت می‌کنند شامل ریحان، فجر، پورتانا و مهتاب که با چهار دستگاه کمباین بومی در حال برداشت است.