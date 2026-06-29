رعایت معماری ایرانی اسلامی در مدیریت شهری یک ضرورت است
کارشناس مذهبی، با اشاره به دغدغههای رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه سبک زندگی، بر ضرورت بازگشت به اصول معماری ایرانی اسلامی در طرح های عمرانی تأکید کرد و غفلت از این هویت فرهنگی در فضای شهری را عاملی مؤثر در بروز آسیبهای روحی و روانی برای شهروندان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
حجتالاسلام راستروش، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» ضمن تبیین دیدگاههای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره هویت ملی و فرهنگی کشور اظهار کرد: رهبر شهید ما به تمام معنا یک ایرانی و پاسدار فرهنگ ایران بودند و نسبت به تهاجمهای فرهنگی حساسیت ویژهای داشتند.
وی در برنامه زنده تلویزیونی افزود: نگاه ایشان به مدیریت شهری، فراتر از خدماترسانی صرف بود و توجهی ویژه به ابعاد فرهنگی زندگی مردم داشتند. از جمله تأکیدات مهم ایشان در حوزه معماری این بود که فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در تمام ساختوسازها و طراحیهای شهری بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام راستروش ادامه داد: ایشان در جلسات متعدد با اعضای شورای شهر و مدیران شهری، همواره متذکر میشدند که اگر بزرگراه، پل یا هر سازهای برای عبور مردم ساخته میشود، نباید صرفاً انباشتی از مصالح باشد؛ بلکه باید از زیبایی بصری برخوردار بوده و با هویت معماری ایرانی ـ اسلامی همخوانی داشته باشد.
این کارشناس مذهبی در برنامه نگاه مردم تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی معتقد بودند معماری شهری نباید به سمت الگوهای غربی و بیگانه سوق پیدا کند، زیرا مردم باید با فضای شهری خود انس بگیرند و هویت فرهنگیشان را در آن مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه جلب توجه مردم به سیمای شهر نیازمند اطلاعرسانی و فرهنگسازی مناسب است، گفت: باید به گونهای عمل شود که شهروندان بیش از پیش متوجه زیباییها و مفاهیم فرهنگی نهفته در سازههای شهری شوند.
راستروش در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز خاطرنشان کرد: رهبر عزیزمان سالها پیش، در تبیین مسائل مرتبط با سبک زندگی، معماری شهری را یکی از محورهای اساسی برشمردند. در واقع، اگر در ساختوسازهای شهری و روستایی به فرهنگ ایرانی اسلامی توجه نشود، این غفلت میتواند آثار منفی عمیقی بر روح و روان انسانها بر جای بگذارد.
وی به مجری سیمای البرز اظهار داشت: بسیاری از آسیبهای روحی، روانی، استرسها و نارضایتیها در خانوادهها، در مواردی ریشه در بیتوجهی به اصول معماری ایرانی اسلامی دارد.باید باور داشته باشیم که امکان تحقق سبک زندگی ایرانی اسلامی در معماری وجود دارد و مسئولان باید این مهم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند