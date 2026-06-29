کارشناس مذهبی، با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه سبک زندگی، بر ضرورت بازگشت به اصول معماری ایرانی اسلامی در طرح های عمرانی تأکید کرد و غفلت از این هویت فرهنگی در فضای شهری را عاملی مؤثر در بروز آسیب‌های روحی و روانی برای شهروندان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، حجت‌الاسلام راست‌روش، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» ضمن تبیین دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره هویت ملی و فرهنگی کشور اظهار کرد: رهبر شهید ما به تمام معنا یک ایرانی و پاسدار فرهنگ ایران بودند و نسبت به تهاجم‌های فرهنگی حساسیت ویژه‌ای داشتند.

وی در برنامه زنده تلویزیونی افزود: نگاه ایشان به مدیریت شهری، فراتر از خدمات‌رسانی صرف بود و توجهی ویژه به ابعاد فرهنگی زندگی مردم داشتند. از جمله تأکیدات مهم ایشان در حوزه معماری این بود که فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در تمام ساخت‌وساز‌ها و طراحی‌های شهری به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام راست‌روش ادامه داد: ایشان در جلسات متعدد با اعضای شورای شهر و مدیران شهری، همواره متذکر می‌شدند که اگر بزرگراه، پل یا هر سازه‌ای برای عبور مردم ساخته می‌شود، نباید صرفاً انباشتی از مصالح باشد؛ بلکه باید از زیبایی بصری برخوردار بوده و با هویت معماری ایرانی ـ اسلامی همخوانی داشته باشد.

این کارشناس مذهبی در برنامه نگاه مردم تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی معتقد بودند معماری شهری نباید به سمت الگو‌های غربی و بیگانه سوق پیدا کند، زیرا مردم باید با فضای شهری خود انس بگیرند و هویت فرهنگی‌شان را در آن مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه جلب توجه مردم به سیمای شهر نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب است، گفت: باید به گونه‌ای عمل شود که شهروندان بیش از پیش متوجه زیبایی‌ها و مفاهیم فرهنگی نهفته در سازه‌های شهری شوند.

راست‌روش در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز خاطرنشان کرد: رهبر عزیزمان سال‌ها پیش، در تبیین مسائل مرتبط با سبک زندگی، معماری شهری را یکی از محور‌های اساسی برشمردند. در واقع، اگر در ساخت‌وساز‌های شهری و روستایی به فرهنگ ایرانی اسلامی توجه نشود، این غفلت می‌تواند آثار منفی عمیقی بر روح و روان انسان‌ها بر جای بگذارد.

وی به مجری سیمای البرز اظهار داشت: بسیاری از آسیب‌های روحی، روانی، استرس‌ها و نارضایتی‌ها در خانواده‌ها، در مواردی ریشه در بی‌توجهی به اصول معماری ایرانی اسلامی دارد.باید باور داشته باشیم که امکان تحقق سبک زندگی ایرانی اسلامی در معماری وجود دارد و مسئولان باید این مهم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند