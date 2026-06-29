نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی و ارزیابی؛
صدور ۳۷۳ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی
ادارهکل استاندارد استان مرکزی در فصل بهار ۳۷۳ تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل استاندارد استان مرکزی از صدور ۳۷۳ تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
محمود نصرالهی با اعلام این خبر گفت: این تأییدیهها پس از انجام بازرسیهای فنی توسط شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیتشده و احراز انطباق آسانسورها با الزامات استاندارد ملی صادر شده است.
نصرالهی با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در بهرهبرداری از آسانسورها افزود: آسانسور از جمله تجهیزات مشمول استاندارد اجباری است و دریافت تأییدیه ایمنی، شرط بهرهبرداری ایمن از آن محسوب میشود.
او ابراز داشت: نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی و ارزیابی آسانسورها با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
نصرالهی از مالکان، سازندگان و مدیران ساختمانها خواست با انجام بهموقع بازرسیهای لازم و رفع نواقص احتمالی، نسبت به دریافت و تمدید تأییدیههای ایمنی آسانسور اقدام کنند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: رعایت استانداردهای ایمنی و نگهداری صحیح آسانسورها نقش مهمی در کاهش حوادث و افزایش ایمنی بهرهبرداران دارد.