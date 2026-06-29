ثبت ۱۲ هزار تماس با اورژانس پیش بیمارستانی خراسان شمالی
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان از ثبت ۱۲ هزار تماس با واحد ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی در خرداد ماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
تقی رحمتی گفت: در پی این تماسها نزدیک به ۴۵۰۰ ماموریت منجر به اعزام شده و ۳۲۴۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۸۶۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
وی افزود: از مجموع مأموریتهای ثبت شده طی ماه گذشته، ۱۱۷۰ مورد حوادث ترافیکی و ۳۲۹۷ حوادث غیر ترافیکی بوده است.
رحمتی ادامه داد: اورژانس هوایی۲ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۴نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتهاند.