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ثبتنام زائران اربعین حسینی از ساعت ۹ صبح فردا، سهشنبه نهم تیرماه، در سامانه سماح آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد؛ متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سماح، نسبت به نامنویسی خود اقدام کنند
و قبل از شروع ثبت نام با دقت، تاریخ رفت، برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین و در سامانه ثبت کنند.
بر اساس این اطلاعیه، زائران باید گذرنامهای با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند.
همچنین، با اعلام بانک مرکزی، به هر زائر اربعین ۲۰۰ هزار دینار عراق بهعنوان ارز اربعین اختصاص مییابد.
مسئولان از متقاضیان خواستهاند برای تسهیل برنامهریزی و دریافت خدمات، ثبتنام خود را در زمان مقرر انجام دهند.