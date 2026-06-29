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وداع، پایان این راه نیست

بزرگی یک ملت را می‌شود در روز‌های سخت و روز‌های وداع دید. آنجا که هیچ کس خود را جدا از دیگری نمی‌داند و همه سهمی از میزبانی را بر عهده میگیرند. این همدلی همان تصویری است که سال‌ها در حافظه تاریخ خواهد ماند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۸- ۰۹:۳۲
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برچسب ها: وداع ، اتحاد و همدلی ، رهبری ، میدان داری
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