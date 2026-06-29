سانداکار خراسان رضوی، با پیروزی در دیدار نهایی رقابت‌های ووشو ساندا کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به مدال طلای این مسابقات دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رقابت‌های ووشو ساندا کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای روز گذشته، در شهر آنلو چین پیگیری شد و مهدی کرمانی در دیدار فینال وزن منفی ۶۰ کیلوگرم با نتیجه ۲ بر صفر عبدالحمید عادل‌اف از ازبکستان را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.

نماینده کشورمان پیش از صعود به دیدار پایانی نیز با غلبه بر حریفانی از کامبوج و قرقیزستان، جواز حضور در فینال را کسب کرده بود.