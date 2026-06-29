معرفت قرآنی و مدیریت جامع، از شاخصههای برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی است
تحلیلگر سیاسی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: عظمت و جایگاه ممتاز ایشان حاصل مجموعهای از ویژگیهای کمنظیر از جمله معرفت عمیق به قرآن کریم، توانمندی مدیریتی همهجانبه و قدرت تصمیمگیری قاطع و هدفمند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
سیدامیر بهمنیاصل شربیانی، تحلیلگر سیاسی، با حضور در برنامه زنده «رهیافت» اظهار کرد: شخصیت والای رهبر شهید انقلاب اسلامی بهواسطه عظمت و بزرگی کمنظیر ایشان، جایگاهی ممتاز و ویژه در میان شخصیتهای اثرگذار معاصر دارد. برای درک منزلت و بزرگی رهبر شهید انقلاب اسلامی باید به توصیفها و روایتهایی رجوع کرد که از سوی بزرگان و صاحبنظران درباره ایشان بیان شده است، چرا که این توصیفها میتواند ابعاد برجسته شخصیت ایشان را بهتر نمایان کند.
این تحلیلگر سیاسی در گفتوگو رادیویی البرز ادامه داد: قرار گرفتن در چنین جایگاهی، نیازمند برخورداری از مجموعهای از شرایط و ویژگیهاست که باید به صورت همزمان در یک شخصیت جمع شود و رهبر شهید انقلاب اسلامی بهواسطه دارا بودن همین شاخصهها، به جایگاهی ممتاز در هدایت جامعه دست یافت.
بهمنیاصل شربیانی با اشاره به ویژگیهای مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین خصوصیات ایشان، توانمندی مدیریتی همهجانبه بود؛ مدیریتی که با تشخیص دقیق مسائل، تصمیمگیری قاطع و حرکت هدفمند همراه بود و همین ویژگیها، نقش تعیینکنندهای در موفقیت ایشان در عرصههای مختلف ایفا کرد.
وی در برنامه زنده رهیافت خاطرنشان کرد: در کنار این توانمندیها، معرفت به قرآن کریم و انس عمیق با کلامالله مجید را باید مهمترین شاخصه رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست؛ ویژگیای که مبنای فکری، معنوی و رفتاری ایشان را شکل داده و در مسیر هدایت و رهبری، جلوهای آشکار داشته است.