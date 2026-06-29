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پاکستان در چارچوب یک برنامه بلندمدت توسعه نیروی انسانی، هدفگذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰ یک میلیون نیروی کار را به عربستان سعودی اعزام کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری دولتی پاکستان؛ این اقدام که با هدف گسترش جابهجایی نیروی کار، ارتقای سرمایه انسانی و تقویت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور دنبال میشود، بخشهایی از جمله ساخت و ساز، گردشگری و هتلداری، خدمات درمانی، فناوری اطلاعات، پشتیبانی، هوانوردی و توسعه زیرساختها را در بر میگیرد.
عربستان سعودی همچنان مهمترین مقصد نیروی کار پاکستانی محسوب میشود، آمارهای اداره مهاجرت و اشتغال خارج از کشور پاکستان نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، از مجموع ۷۶۲ هزار و ۴۹۹ نیروی کار ثبت شده برای اشتغال در خارج از کشور، ۵۳۰ هزار و ۲۵۶ نفر، معادل ۶۹.۵۴ درصد راهی عربستان سعودی شدهاند.
مقامات پاکستانی این برنامه را بخشی از راهبرد بلندمدت اسلامآباد برای تقویت همکاریهای اقتصادی با ریاض، افزایش فرصتهای اشتغال و توسعه صادرات نیروی کار عنوان کردهاند.