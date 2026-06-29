به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری دولتی پاکستان؛ این اقدام که با هدف گسترش جابه‌جایی نیروی کار، ارتقای سرمایه انسانی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور دنبال می‌شود، بخش‌هایی از جمله ساخت و ساز، گردشگری و هتلداری، خدمات درمانی، فناوری اطلاعات، پشتیبانی، هوانوردی و توسعه زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرد.

عربستان سعودی همچنان مهم‌ترین مقصد نیروی کار پاکستانی محسوب می‌شود، آمار‌های اداره مهاجرت و اشتغال خارج از کشور پاکستان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، از مجموع ۷۶۲ هزار و ۴۹۹ نیروی کار ثبت شده برای اشتغال در خارج از کشور، ۵۳۰ هزار و ۲۵۶ نفر، معادل ۶۹.۵۴ درصد راهی عربستان سعودی شده‌اند.

مقامات پاکستانی این برنامه را بخشی از راهبرد بلندمدت اسلام‌آباد برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ریاض، افزایش فرصت‌های اشتغال و توسعه صادرات نیروی کار عنوان کرده‌اند.