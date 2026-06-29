

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: کودکستان‌ها به عنوان نخستین محیط رسمی تربیتی و آموزشی کودکان، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت، رشد اجتماعی و آمادگی آنان برای ورود به دوره‌های بعدی تحصیلی دارند؛ از این رو فعالیت این مراکز باید در چارچوب ضوابط، مقررات و مجوز‌های قانونی انجام شود.



مرتضوی افزود: هرگونه فعالیت کودکستان بدون دریافت مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح، تخلف محسوب می‌شود و آموزش و پرورش با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع شناسایی و برخورد با این مراکز را با جدیت دنبال می‌کند.



وی همچنین از خانواده‌ها خواست: پیش از ثبت‌نام فرزندان خود، از دارا بودن مجوز قانونی، صلاحیت عوامل اجرایی، شرایط ایمنی، بهداشتی و تربیتی کودکستان اطمینان حاصل کنند و تنها به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: حفظ سلامت جسمی، روانی و تربیتی کودکان، خط قرمز آموزش و پرورش است و اجازه نخواهیم داد فعالیت مراکز غیرمجاز، امنیت و کیفیت آموزش نوآموزان را تحت تأثیر قرار دهد.

مرتضوی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت کودکستان‌های فاقد مجوز، مراتب را از طریق ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.