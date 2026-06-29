همزمان با یکصد و بیستمین شب از حضور مستمر و میدان‌داری مردمی در سراسر کشور، اهالی ولایت‌مدار شهرستان اسلام‌شهر با تجمع حماسی در میادین و خیابان‌های شهر، حمایت خود را از آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام نموده و بر تداوم مسیر ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمع حماسی، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، تأکید کردند که مسیر رهبری با حضور آگاهانه مردم و تکیه بر وحدت ملی، تداوم خواهد یافت. مردم اسلام‌شهر در این قرار شبانه، بر این باورند که حضور در میدان، مؤثرترین ابزار در تقویت اقتدار ملی و ارسال پیامی قاطع به دشمنان در مورد استحکام پیوند میان ملت و ولایت است.

در پایان این اجتماع، شرکت‌کنندگان با تجدید پیمان با رهبر شهید، بر استمرار حضور مسئولانه در صحنه و تبعیت از رهنمود‌های ایشان به عنوان تنها راه رسیدن به عزت و پیروزی‌های نهایی تأکید کردند.