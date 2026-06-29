کاراته کا‌های رده سنی نوجوانان و ۲ وزن جوانان در ادامه دومین مرحله لیگ کاراته وان ایران برای معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به مصاف هم رفتند.

مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران، معرفی سکونشینان روز دوم مسابقات

مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران، معرفی سکونشینان روز دوم مسابقات



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سالن جهان پهلوان تختی شهریار یکشنبه ۷ تیر ماه میزبان کاراته کا‌های نوجوان و ۲ وزن جوان در مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران بود که در پایان نفرات ذیل بر سکوی قهرمانی ایستادند:

در رده سنی نوجوانان//

وزن ۵۲-کیلوگرم

۱. ارسلان تژم از استان البرز

۲. ایلیا فرجی از استان اردبیل

۳. ماهان قاسمیان از استان مازندران

۳. سبحان عظیم زاده از استان آذربایجان غربی

وزن ۵۷- کیلوگرم

۱. امیرمحمد بخشی از استان البرز

۲. امیرعلی دودانگه از استان البرز

۳. ماهان محسنی از استان اصفهان

۳. ابوالفضل افتخاری از استان تهران

وزن ۶۳- کیلوگرم

۱. عرفان ابراهیم فرد از استان البرز

۲. آرکام یزدان شول از استان کرمان

۳. آرین عبدالله نژاد از استان البرز

۳. امیرحسین کوچک خوانی از استان البرز

وزن ۷۰-کیلوگرم

۱. امیرعلی صباحی از استان تهران

۲. محمدپارسا حسن آبادی از استان سمنان

۳. امیرعباس خدائی از استان تهران

۳. محمدرسول آرام از استان گیلان

وزن ۷۰+ کیلوگرم

۱. حسین رفیعی از استان تهران

۲. امیرعباس سعیدی پور از استان تهران

۳. علی دوست محمدی از استان قزوین

۳. متین زمانی از استان تهران

در رده سنی جوانان//

وزن ۵۵-کیلوگرم

۱. امیرعلی مرادی از استان اردبیل

۲. مانی اکبری پور از استان مرکزی

۳. بنامین صحاف از استان قزوین

۳. امیرعلی علی پور از استان لرستان

وزن ۶۱- کیلوگرم

۱. محمدحسین فلاح از استان لرستان

۲. امیرمحمد پرهیزکار از استان گیلان

۳. عرفان رنجی از استان تهران

۳. ایلیا نصیری از استان اردبیل