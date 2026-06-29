به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود ابراهیمی در نشست با در دیدار با داوران حرفه‌ای شهرستان دزفول با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت داوری در حل اختلافات، اظهار داشت: بهره‌گیری از نهاد داوری می‌تواند ضمن تسریع در رسیدگی به دعاوی، زمینه جلب رضایت طرفین و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی را فراهم کند.

وی همچنین بر اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد داوری تأکید کرد و ادامه داد: در اجرای ماده ۱۶ این دستورالعمل و در راستای آیین‌نامه شیوه تشکیل و فعالیت شعب تخصصی قضایی مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با داوری در شهرستان تعیین شده است.

در این نشست داوران حاضر به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود پرداختند و راهکار‌های تقویت و توسعه نهاد داوری در شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.