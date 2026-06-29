به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه مرزی، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح جامع مرزی، احداث شهرک‌های صنعتی و اتصال خطوط ریلی استان به مرز ترکیه جهت تحقق هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با همسایه غربی خبر داد.

رضا رحمانی، در دیدار با مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران، با بیان اینکه ظرفیت‌های مرزی استان بسیار فراتر از وضعیت موجود است،گفت: بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های مرزی ما همچنان بلااستفاده مانده است که با برنامه‌ریزی‌های کلان، در مسیر توسعه و پیشرفت استان به کار گرفته خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و ایجاد شهرک‌های صنعتی در مناطق صفر مرزی را از جمله اولویت‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه، آذربایجان‌غربی به عنوان پیشران این مسیر، نیازمند توسعه سریع زیرساخت‌های لجستیکی و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مسئول است.

اتصال ریلی ارومیه به مرز ترکیه؛ گامی بلند برای تجارت

رحمانی از برنامه‌ریزی برای تحول در ترانزیت ریلی خبر داد و گفت: اتصال راه‌آهن ارومیه به قره‌تپه خوی و در نهایت اتصال به منطقه آزاد ماکو، از پروژه‌های اولویت‌داری است که می‌تواند نقش کلیدی در تقویت کریدور‌های بین‌المللی و احیای مزیت تاریخی جاده ابریشم در این منطقه ایفا کند.

سرمایه‌گذاری شرکت انبار‌های عمومی در آذربایجان‌غربی

در ادامه این نشست، سیامک حسنی، مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران، ضمن قدردانی از نقش آذربایجان‌غربی در استمرار تبادلات تجاری کشور در شرایط خاص، اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌های بی‌نظیر استان، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی این شرکت به آذربایجان‌غربی اختصاص یافته است.

حسنی با اشاره به قرارداد احداث پایانه لجستیک ۳۰ هکتاری در شهرستان خوی، افزود: این شرکت آمادگی کامل دارد تا در صورت تأمین زمین مورد نیاز در ارومیه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری ویژه مبتنی بر استاندارد‌های گمرکی و مرزی را در مرکز استان نیز اجرایی کند.

در پایان این جلسه، طرفین ضمن بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه همکاری‌های مشترک، بر لزوم تسهیل فرآیند‌های گمرکی و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های لجستیکی تأکید کردند.