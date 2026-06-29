به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: قاطعیت در برخورد با مجرمان، کاهش تکرار جرم زندانیان و افزایش مرخصی‌های تشویقی برای زندانیان اصلاح شده از سیاست های قوه قضاییه است.

وی افزود: ۶۳۵ بسته معیشتی به ارزش دو میلیارد تومان به خانواده‌های زندانیان اهدا شد

امید کهربایی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان گفت: به مناسبت نکوداشت هفته قوه قضاییه برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و ورزشی بیش از پیش در زندان‌ها اجرا می‌شود.