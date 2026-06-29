استاندار آذربایجان‌غربی آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات و روند ارائه خدمات به مردم در مرز کیله سردشت، را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی با حضور در مرز کیله سردشت، از بخش‌های مختلف پایانه و گمرک این مرز بازدید کرده و آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات و روند ارائه خدمات به مردم را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید ظرفیت‌های مرز کیله در حوزه توسعه مبادلات تجاری، تسهیل تردد و ارتقای خدمات مرزی بررسی و بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی برای رونق اقتصادی منطقه تأکید شد.

همچنین مسئولان از نزدیک در جریان روند فعالیت بخش‌های مختلف پایانه مرزی کیله سردشت قرار گرفته و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، بهبود امکانات خدماتی و رفاهی و ارتقای آمادگی مجموعه‌های مستقر در آن را ارزیابی کردند.

پایانه مرزی کیله سردشت به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم مرزی آذربایجان‌غربی، نقش مؤثری در توسعه تجارت، تقویت تعاملات اقتصادی و گسترش مبادلات با کشور همسایه داشته و توسعه آن از اولویت‌های مدیریت استان به شمار می‌رود.