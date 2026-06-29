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آیندهپژوه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: اقتصاد و فناوری، سرفصل جدید جهاد در برابر صهیونیسم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمود خردمند، با تأکید بر اینکه نبرد امروز تنها در میدان نظامی خلاصه نمیشود، گفت: توسعه علم، فناوری و اقتصاد پایدار، مهمترین راهبرد برای مقابله با سلطه صهیونیسم و تقویت اقتدار جهان اسلام است.
او درباره چرایی سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات صهیونیستها و راهکار اصلی پیروزی افزود: از کرانه باختری تا یمن، از غزه تا ایران، از لبنان تا سوریه و عراق، مسلمانان و ملتهای منطقه با پیامدهای جنگ و ناامنی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی مواجه هستند.
آیندهپژوه، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید نبرد امروز را تنها در میدان نظامی تحلیل کرد، افزود: در کنار توان نظامی، فناوریهای نوین، اقتصاد دیجیتال، رسانه، مراکز علمی و سرمایهگذاریهای راهبردی، نقش تعیینکنندهای در معادلات قدرت ایفا میکنند.
خردمند با تشریح آنچه از آن با عنوان اژدهای هفتسر یاد کرده است، تصریح کرد: فناوریهای پیشرفته، اقتصاد و شبکههای مالی، رسانه، نفوذ سیاسی، بازارهای انرژی، مراکز علمی و صنایع دفاعی، مهمترین مؤلفههای قدرت در جهان امروز به شمار میروند.
او با اشاره به ظرفیتهای جهان اسلام، گفت: با وجود جمعیت فراوان و منابع طبیعی گسترده، بسیاری از کشورهای اسلامی در حوزه فناوری و اقتصاد با وابستگی روبهرو هستند و برای افزایش قدرت و استقلال، باید به توسعه زیرساختهای علمی و فناوری توجه ویژه داشته باشند.
خردمند، راه برونرفت از این شرایط را جهاد تبیین، مقاومت اقتصادی و نهضت تولید علم و فناوری دانست و افزود: رشد فناوری، تقویت اقتصاد دانشبنیان، سرمایهگذاری بر نخبگان و تکیه بر توان داخلی، مسیر دستیابی به اقتدار پایدار است.
خردمند تأکید کرد: نقش جوانان در این عرصه بسیار تعیینکننده است و جهاد امروز، علاوه بر میدانهای دفاعی، در دانشگاهها، آزمایشگاهها، کارخانهها و شرکتهای دانشبنیان نیز معنا پیدا میکند.
او خاطرنشان کرد: همانگونه که مقاومت در میدان نظامی ضروری است، تقویت توان علمی، فناوری و اقتصادی نیز باید به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای آینده مورد توجه قرار گیرد تا زمینه استقلال و پیشرفت پایدار فراهم شود.