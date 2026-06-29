با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر، حدود سه هکتار از اراضی ساحل و حریم رود گرگر از دست متصرفان آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین ملکشاهی، دادستان عمومی و انقلاب شوشتر گفت: پس از اطلاع از تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز در ساحل رود گرگر (روبروی شهرک اندیشه)، دستور قضایی برای تخریب این سازه‌ها را صادر شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری و همراهی کارکنان فرماندهی فراجا شوشتر و امور آب منطقه شمال خوزستان انجام شد.

ملکشاهی تاکید کرد: نظارت بر حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی، یکی از تکالیف دادسراهاست و این نظارت به ویژه در شهرستان شوشتر که از منابع طبیعی، رودخانه کارون و رودهای منشعب از آن و نیز اراضی کشاورزی مناسب برخوردار است، با قاطعیت انجام می‌شود.

این مقام قضایی از مردم خواست هرگونه اقدام غیرقانونی در این خصوص را به مراجع ذی‌صلاح از جمله نیروی انتظامی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمام ممکن از حقوق قانونی آنان دفاع شود.